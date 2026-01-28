Des supporters de l'OM à Paris : Une femme politique propose son aide

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse du Paris FC samedi prochain, l’OM ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters, qui n’ont pas été autorisés à se rendre dans la capitale. Le club marseillais a déjà annoncé avoir déposé un recours contre cette interdiction et une femme politique a également proposé son aide afin de trouver des solutions.

Interdits de se rendre au Parc des Princes depuis huit ans maintenant, les supporters de l’OM ne pourront également pas aller au stade Jean-Bouin. Alors que Roberto De Zerbi et ses hommes seront opposés au Paris FC samedi prochain, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, leurs supporters ont été interdits de déplacement à la suite d’un arrêté conjoint de la préfecture de police de Paris et du préfet des Hauts-de-Seine.

L’OM a déposé un recours après l’interdiction de déplacement de ses supporters Lundi, l’OM a réagi dans un communiqué publié sur son site internet, regrettant « vivement cette décision, qui prive une nouvelle fois ses supporters de la possibilité de suivre leur équipe lors d’un déplacement officiel. L’Olympique de Marseille rappelle son attachement constant à ce que ses supporters puissent suivre le club partout, en France comme à l’étranger, dans un cadre organisé et sécurisé. » Le club olympien a rappelé que « les supporters du Paris FC avaient été autorisés à effectuer le déplacement et à assister à la rencontre, sans qu'aucun incident ou débordement ne soit constaté » et « s’interroge dès lors sur l’absence de mise en œuvre du principe de réciprocité à l'occasion du match de ce samedi. »

