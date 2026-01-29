«C'est une honte» : Kylian Mbappé n'a pas aimé le but qui élimine l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La soirée a été très compliquée pour l'OM pourtant parfaitement engagé pour accéder aux barrages de la Ligue des champions. Mais un scénario cruel lors du match du Real Madrid a tout changé. Et Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécier ce but qui a également privé le club merengue du top 8.

C'est une soirée qui va rester dans les annales de la grande histoire de la Ligue des champions. Et pour cause, les derniers instants du match opposant Benfica au Real Madrid sont dignes d'un scénario hollywoodien. Au moment d'entrer dans les arrêts de jeu, le club portugais mène 3 buts à 2, ce qui ne suffit pour s'assurer une place de barragiste. Pour cela, les hommes de José Mourinho doivent impérativement marquer un but, mais dans le même temps, le Real Madrid doit également revenir au score pour intégrer le top 8. C'est à ce moment que le match passe dans une autre dimension. Benfica obtient le coup franc de la dernière chance dans les ultimes secondes du match. Fredrik Aursnes s'en charge et le dépose sur la tête d'Anatoliy Trubin... le gardien de but de Benfica qui se qualifie donc pour les barrages à l'ultime seconde de la phase de poule de la Ligue des champions. Mais ce but a également des conséquences catastrophiques pour l'OM. Humiliés à Bruges (0-3), les Marseillais sont éliminés définitivement de la Ligue des champions par ce but qui permet à Benfica de les devancer au goal average.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Mbappé réagit au but surréaliste d'Anatoliy Trubin Un but cruel pour l'OM, mais qui ne plaît pas non plus à Kylian Mbappé. Auteur des deux buts de son équipe, l'ancien joueur du PSG n'a pas du tout apprécié d'encaisser un but du gardien adverse. « Ce que nous avons vu aujourd’hui n’est pas normal. Notre dernier but est une honte pour nous », regrette l'attaquant du Real Madrid qui a poursuivi : « La semaine dernière, on a fait de bons matchs, mais pas aujourd’hui, et on a besoin de régularité. Il nous manque un peu de tout. Je ne dirais pas que c’est juste un problème d’attitude ou de jeu, je pense que c’est un problème général, et en Ligue des Champions, chaque détail compte. Si on ne donne pas tout pour gagner un match… »