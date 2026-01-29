AccueilRugby

Problème cardiaque pour Uini Atonio : Le XV de France a commencé à paniquer !

Axel Cornic

Cadre du XV de France depuis plusieurs années, Uini Atonio a été contraint de mettre subitement un terme à sa carrière ce mercredi 28 janvier. Le pilier droit de 35 ans a été victime selon son club du Stade Rochelais d’un arrêt cardiaque et a été hospitalisé dans la foulée, ce qui n’a pas manqué de faire réagir dans le monde du rugby.

C’est l’information du moment. Renvoyé à la Rochelle en début de semaine par le staff du XV de France, réuni à Marcoussis pour préparer le premier match du 6 Nations 2026 du 5 février, Uini Atonio a été obligé de mettre un terme à sa carrière. Le Stade Rochelais a en effet annoncé que l’international tricolore a été victime d’un accident cardiaque et si sa santé ne semble pas être en danger, il ne pourra plus jouer au rugby à un niveau professionnel.

« On partait pour la musculation et on a tous appris l'info sur nos téléphones »

Evidement cette annonce sur Uini Atonio a fait l’effet d’une bombe, notamment auprès de ses coéquipiers du XV de France, qui l’ont côtoyé sur les terrains jusqu’à il y a quelques jours. « C'est sûr que c'est un peu dur aujourd'hui. On partait pour la musculation et on a tous appris l'info sur nos téléphones » a expliqué le deuxième-ligne français Mickaël Guillard, resté à Marcoussis avec le reste de la sélection.

« Ça fait toujours peur les problèmes cardiaques »

« On a vu “Uini, arrêt de carrière, problème cardiaque”. Direct, on a pensé à lui. On s'est dit : “Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il va s'en sortir ?”. Ça fait toujours peur les problèmes cardiaques » a poursuivi le joueur du LOU, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Ça va aller avec le temps. On a quand même un gros match à préparer (contre l'Irlande, le 5 février) mais c'est sûr qu'on va penser à lui ».

