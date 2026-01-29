Problème cardiaque pour Uini Atonio : Le XV de France a commencé à paniquer !

Axel Cornic

Cadre du XV de France depuis plusieurs années, Uini Atonio a été contraint de mettre subitement un terme à sa carrière ce mercredi 28 janvier. Le pilier droit de 35 ans a été victime selon son club du Stade Rochelais d’un arrêt cardiaque et a été hospitalisé dans la foulée, ce qui n’a pas manqué de faire réagir dans le monde du rugby.

C’est l’information du moment. Renvoyé à la Rochelle en début de semaine par le staff du XV de France, réuni à Marcoussis pour préparer le premier match du 6 Nations 2026 du 5 février, Uini Atonio a été obligé de mettre un terme à sa carrière. Le Stade Rochelais a en effet annoncé que l’international tricolore a été victime d’un accident cardiaque et si sa santé ne semble pas être en danger, il ne pourra plus jouer au rugby à un niveau professionnel. ⇥ Uini Atonio a été admis hier au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs.



Il est désormais… — Stade Rochelais (@staderochelais) January 28, 2026

« On partait pour la musculation et on a tous appris l'info sur nos téléphones » Evidement cette annonce sur Uini Atonio a fait l’effet d’une bombe, notamment auprès de ses coéquipiers du XV de France, qui l’ont côtoyé sur les terrains jusqu’à il y a quelques jours. « C'est sûr que c'est un peu dur aujourd'hui. On partait pour la musculation et on a tous appris l'info sur nos téléphones » a expliqué le deuxième-ligne français Mickaël Guillard, resté à Marcoussis avec le reste de la sélection.