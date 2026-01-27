Le XV de France perd «un joueur exceptionnel», le moral est impacté

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2026 approche à grands pas, avec Fabien Galthié qui a livré la liste des joueurs emmenés à préparer le match d’ouverture face à l’Irlande, le 5 février prochain. Le retour d’Antoine Dupont a évidemment fait réagir, mais ce sont surtout les grands absent de cette liste qui font parler en ce moment, avec des choix très fort de la part du sélectionneur tricolore.

Depuis son échec à la Coupe du monde 2023, Fabien Galthié a décidé de mettre la barre de l’exigence plus haut. Ça tombe bien, puisque la concurrence n’a jamais été aussi forte au sein du XV de France, avec la jeunesse qui pousse pour essayer de grappiller quelques places. Et cette jeunesse a déjà fait une victime de taille…

Penaud exclu par Fabien Galthié Dans la liste des 42 joueurs convoqués par Galthié pour préparer le premier match contre l’Irlande, il n’y a en effet pas de Damian Penaud. Une absence qui n’a pas manqué de faire parler, puisque l’ailier de 29 ans a été l’un des cadres du sélectionneur depuis sa prise de pouvoir en 2019, mais il est surtout le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France, avec 40 réalisations. C’est dire le potentiel que la France laisse à la maison, avant l’un des chocs les plus attendus de l’année.