«J’aurais signé tout de suite», la surprise qu’Antoine Dupont n’a pas vu venir !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Antoine Dupont a repris la compétition. Le demi de mêlée de 29 ans avait été victime d’une grave blessure au genou, qui l’avait écarté des terrains de longs mois. Le capitaine du XV de France a néanmoins fait son retour avec le Stade toulousain. Et le joueur vedette des Rouge-et-Noir n’avait pas anticipé une belle surprise.

Antoine Dupont impressionne depuis son retour de blessure. Victime d’une rupture des ligaments croisés en 2025, le demi de mêlée de 29 ans avait été écarté des terrains de longs mois. Et le capitaine du XV de France a fait son retour à la compétition en novembre dernier avec le Stade toulousain. Le joueur vedette des Rouge-et-Noir a d’ailleurs été plutôt surpris par son état de forme depuis qu’il est revenu sur les terrains.

«Si j’avais su que j’allais revenir dans ces conditions-là...» « Ça a été long et très dur, a d’abord expliqué Antoine Dupont dans des propos rapportés par Rugbyrama. Mais si j’avais su que j’allais revenir dans ces conditions-là, j’aurais signé tout de suite. Il n’y avait rien d’acquis au départ. Les premiers mois ont été très durs, très douloureux. Je ne savais pas trop quand j’allais revenir. Aujourd’hui, je suis très content. Et surtout content que ça soit derrière moi » a ensuite ajouté le demi de mêlée du Stade toulousain et du XV de France.