Polémique au XV de France : Antoine Dupont répond aux accusations !

Alexis Brunet

Le 5 février prochain, le XV de France fera son entrée dans le Tournoi des Six Nations face à l’Irlande. Pour l’occasion, Antoine Dupont sera privé de son partenaire à l’ouverture, Romain Ntamack, qui doit se soigner. Ce dernier devra être remplacé donc et le demi de mêlée toulousain s’est montré très clair au sujet de celui qui devrait potentiellement prendre sa place.

Le grand retour approche pour Antoine Dupont. Après presque un an d’absence, le demi de mêlée va jouer le 5 février prochain un match avec le XV de France, lors du Tournoi des Six Nations. Il affrontera pour l’occasion l’Irlande au Stade de France, ces mêmes Irlandais contre qui il s’était blessé gravement en mars dernier.

Dupont ne serait pas fan de Jalibert Contre l’Irlande, Antoine Dupont devrait être associé à Matthieu Jalibert à l’ouverture à cause de l’absence de Romain Ntamack pour blessure. Une décision qui ne devrait pas trop satisfaire le demi de mêlée, à en croire les propos tenus par Vincent Moscato sur RMC il y a quelques temps. « La complémentarité avec Dupont ? Il faut arrêter un peu ! On ne tourne pas un film porno là ! Ils peuvent s’emboîter, Dupont et Jalibert ! Je sais que Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert car il veut jouer avec Ntamack car c’est un copain de club, on la connaît celle-là ! »