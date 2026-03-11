«Il était armé»: Le braquage vécu par Habib Beye à l'OM

Il y a quelques semaines maintenant, Habib Beye a fait son grand retour à l’OM. Nommé entraîneur du club phocéen, le Sénégalais a ainsi succédé à Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Voilà qu’il a donc retrouvé Marseille, lui qui a porté le maillot de l’OM quand il était joueur. Et à l’époque, dans la cité phocéenne, Beye avait vécu quelques mésaventures.
Après le Stade Rennais, Habib Beye a donc été nommé entraîneur de l’OM. Alors que ça aurait pu demander de l’adaptation à certains, le Sénégalais sait lui où il met les pieds. En effet, le désormais technicien connait bien Marseille, lui qui a joué à l’OM il y a quelques années maintenant. Ayant porté le maillot olympien entre 2003 et 200, Beye a vécu de très beaux moments sur la Canebière… mais aussi des plus compliqués.
« Je me suis fait voler ma voiture »
Ainsi, Habib Beye a notamment vécu un braquage quand il était joueur de l’OM. Une mésaventure racontée par le Sénégalais en 2016 lors de son passage sur le plateau de Touche Pas à Mon Sport. « Je me suis fait voler ma voiture lors de ma deuxième année à Marseille. A 3 heures du matin, je rentrais chez moi et ils avaient gentiment mis les poubelles sur la route, bien sûr pour m’arrêter », avait confié dans un premier temps Habib Beye.
« Il faut que tu nous laisses le temps de partir avant que la police n’arrive »
Le désormais entraîneur de l’OM avait ensuite fait savoir sur ce moment : « J'ai voulu reculer et j'ai vu une autre voiture arriver derrière moi. Donc je suis sorti de la mienne, et là j'ai vu un charmant jeune homme qui m'a demandé de lui donner mes clés. Ce que j'ai fait... Enfin, ce que j'ai voulu faire, parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu en stress. J'ai voulu lui donner ma sacoche - parce que c'était une petite carte pour démarrer -, et il m'a dit : « Non, non, prends ton temps, on a tout le temps ». Il était armé quand même. Sinon, je ne donne pas mes clés. Enfin, quoique… (…) Il m'a dit : « Il faut que tu nous laisses le temps de partir avant que la police n’arrive » ».