«Il était armé»: Le braquage vécu par Habib Beye à l'OM

Il y a quelques semaines maintenant, Habib Beye a fait son grand retour à l’OM. Nommé entraîneur du club phocéen, le Sénégalais a ainsi succédé à Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Voilà qu’il a donc retrouvé Marseille, lui qui a porté le maillot de l’OM quand il était joueur. Et à l’époque, dans la cité phocéenne, Beye avait vécu quelques mésaventures.

Après le Stade Rennais, Habib Beye a donc été nommé entraîneur de l’OM. Alors que ça aurait pu demander de l’adaptation à certains, le Sénégalais sait lui où il met les pieds. En effet, le désormais technicien connait bien Marseille, lui qui a joué à l’OM il y a quelques années maintenant. Ayant porté le maillot olympien entre 2003 et 200, Beye a vécu de très beaux moments sur la Canebière… mais aussi des plus compliqués.

« Je me suis fait voler ma voiture » Ainsi, Habib Beye a notamment vécu un braquage quand il était joueur de l’OM. Une mésaventure racontée par le Sénégalais en 2016 lors de son passage sur le plateau de Touche Pas à Mon Sport. « Je me suis fait voler ma voiture lors de ma deuxième année à Marseille. A 3 heures du matin, je rentrais chez moi et ils avaient gentiment mis les poubelles sur la route, bien sûr pour m’arrêter », avait confié dans un premier temps Habib Beye.