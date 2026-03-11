L’international français recadré (avec humour) par Thierry Henry à la télévision

Footballeur de grand talent, qui a marqué toute une génération, Thierry Henry s’est reconverti avec succès puisqu’il est devenu une personnalité du monde des médias. L’ancien international français est notamment l’un des visages de CBS Sports, où il croise souvent les stars de maintenant, ce qui donne souvent des moments assez particuliers.
La parenthèse d’entraineur semble fermée pour le moment. Après avoir notamment dirigé l’AS Monaco et l’équipe de France olympique entre 2016 et 2014, Thierry Henry se consacre totalement à son travail pour CBS Sports. Il est en effet l’une des vedettes de la chaîne nord-américaine aux côtés de Kate Scott, Micah Richards ou encore de Jamie Carragher.
Le gros succès d’Henry à la télévision américaine
Dans un entretien accordé à L’Equipe en avril dernier, l’ancien latéral de Liverpool avait raconté le succès des émissions dans lesquelles lui et Thierry Henry apparaissaient. « Dans l'émission, Micah a une personnalité impressionnante et Thierry est excellent dans l'analyse, notamment tactique, et dans sa connaissance du foot. Je dois donc me situer quelque part entre eux, comme géographiquement sur le plateau » avait confié Carragher. « Je suis bien conscient de mon rôle, un bon mix des deux, même si j'ai compris que je ne serai jamais le plus populaire (rires) ».
L’échange sympathique avec Michael Olise
Le succès semble être au rendez-vous, avec Thierry Henry qui fait d’ailleurs souvent preuve d’un sens de l’humour qu’on ne lui connait pas forcément. Et on a eu droit à un nouvel épisode lors des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions et le passage de Michael Olise au micro de CBS Sports. « Ce serait excitant, ce sera ma première Coupe du monde si j’y vais. Mon objectif ? Vous pouvez demander à Titi, il sait » a expliqué l’international français, interrogé sur le Mondial à venir, mais ses mots ont interpellé son ancien coach en équipe de France olympique. « Qui est-ce que tu appelles “Titi” ? » lui a-t-il lancé en rigolant, avec le joueur du Bayern Munich qui a souri en lâchant finalement : « Oui, c’est le boss ! ».