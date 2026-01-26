XV de France - Antoine Dupont : Le verdict annoncé pour le Tournoi des 6 Nations

Alexis Brunet

Samedi, le Stade Toulousain affrontait Pau en Top 14. Les coéquipiers de Romain Ntamack ont impressionné en s’imposant 59 à 22 et en inscrivant neuf essais. Lors de cette rencontre, Antoine Dupont a reçu un coup et il a dû être manipulé par le staff médical toulousain. Forcément, cela n’est pas rassurant avant le début du Tournoi des Six Nations le 5 février face à l’Irlande.

Du haut de ses 53 points, le Stade Toulousain se dresse en tête du Top 14. Les hommes d’Ugo Mola ont d’ailleurs frappé un grand coup samedi en s’imposant 59 à 22 face à Pau, actuel deuxième du championnat. Les partenaires d’Antoine Dupont ont inscrit pas moins de neuf essais et ils se sont parfaitement repris après leur défaite face à Perpignan lors de la 14ème journée de Top 14.

Frayeur pour Antoine Dupont Une rencontre maîtrisée de la part du Stade Toulousain, mais avec toutefois une petite frayeur. À la fin de la première période, Antoine Dupont a été victime d’un coup au visage. Par la suite, à la mi-temps, Canal + a diffusé des images où l’on voit le demi de mêlée être manipulé par le staff médical toulousain. Finalement, après la rencontre, le capitaine des Bleus a affirmé avoir seulement reçu « un coup sur la mâchoire, mais rien de méchant ».