Christophe Urios, le gros «échec» qui va le régaler ?

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne est peut-être à un tournant de sa saison, et Christophe Urios en a visiblement conscience. Le manager de 60 ans entend notamment se servir d’un échec cuisant des Jaune-et-Bleu pour remotiver ses troupes afin que son vestiaire obtienne les meilleurs résultats possibles pour la seconde partie de l’exercice 2025-2026.

«Nous avons beaucoup appris» « La campagne européenne est un échec, mais elle est derrière nous, on ne la rattrapera pas. Ce qui est important maintenant, c’est de remettre les priorités sur le Top 14. Nous n’avons plus que cette compétition, donc il faut faire en sorte que cette expérience européenne devienne une force. Nous avons beaucoup appris. J’espère que nous sommes dans cette dynamique. Ce n’est pas seulement une question de rachat, mais aussi d’ambition » a ainsi confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Midi Olympique.