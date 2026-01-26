Christophe Urios, le gros «échec» qui va le régaler ?

L’ASM Clermont Auvergne est peut-être à un tournant de sa saison, et Christophe Urios en a visiblement conscience. Le manager de 60 ans entend notamment se servir d’un échec cuisant des Jaune-et-Bleu pour remotiver ses troupes afin que son vestiaire obtienne les meilleurs résultats possibles pour la seconde partie de l’exercice 2025-2026.
«Nous avons beaucoup appris»
« La campagne européenne est un échec, mais elle est derrière nous, on ne la rattrapera pas. Ce qui est important maintenant, c’est de remettre les priorités sur le Top 14. Nous n’avons plus que cette compétition, donc il faut faire en sorte que cette expérience européenne devienne une force. Nous avons beaucoup appris. J’espère que nous sommes dans cette dynamique. Ce n’est pas seulement une question de rachat, mais aussi d’ambition » a ainsi confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Midi Olympique.
Christophe Urios veut rebondir en Top 14
Reste maintenant à voir si le vestiaire de l’ASM Clermont Auvergne saura rebondir après un tel parcours en Champions Cup. Christophe Urios est désormais pleinement concentré sur le Top 14. Et l’entraîneur clermontois veut s’appuyer sur cette mauvaise expérience. Le coach des Jaune-et-Bleu souhaite que son groupe en tire les leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs en championnat. À voir maintenant si ses joueurs sauront analyer leur échec pour permettre à l'ASM Clermont Auvergne de se hisser le plus haut possible en Top 14.