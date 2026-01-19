Christophe Urios, la catastrophe qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Déjà éliminé de la Champions Cup, l’ASM Clermont Auvergne n’a pas terminé sur une bonne note. Les Jaune-et-Bleu se sont inclinés sur la pelouse des Sharks ce samedi (50-12). Christophe Urios estime que son équipe a notamment souffert de la commotion cérébrale d’Etienne Fourcade dès le début de la partie.

L’ASM Clermont Auvergne aurait pu quitter la Champions Cup sur une bonne note. Les Jaune-et-Bleu, déjà éliminés de la compétition, avaient un dernier match à disputer contre les Sharks ce samedi. Et les hommes de Christophe Urios se sont inclinés en Afrique du Sud (50-12). Le manager de 60 ans estime que son équipe a notamment souffert de la commotion d’Etienne Fourcade dès le début de la partie.

«Les événements ne nous ont pas été favorables» « Le score final est lourd, mais il est logique. Cela montre l'évolution que l'on doit avoir avec nos jeunes, mais aussi nos anciens. Les événements ne nous ont pas été favorables avec le carton rouge très tôt de Yerim Fall et la commotion d'Etienne Fourcade sur la première action qui a fait que l'on s'est retrouvé sans talonneur à un moment » a confié le coach de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par La Montagne.