Dupont - Ntamack : Le transfert qui régale au Stade Toulousain !

En tête du Top 14 pour le moment, le Stade Toulousain a repris ses bonnes habitudes. Le club domine les débats en France depuis quelques années maintenant et il semble difficile de les déloger. L'équipe a proposé une prestation remarquable face à son dauphin Pau ce week-end (59-22) marquée par la puissance de son effectif. C'est justement l'une des recrues de l'été dernier qui en parle le mieux.

Grande référence incroyable du Top 14, le Stade Toulousain regorge de grands talents qui évoluent à haut niveau. Parmi eux, on retrouve évidemment Romain Ntamack et Antoine Dupont qui se connaissent par coeur depuis toutes ces années, que ce soit en club comme en sélection. Teddy Thomas, joueur expérimenté, s'est exprimé sur la chance de pouvoir partager des matches de qualité avec ce type de joueurs, lui qui a été recruté l'été dernier.

Teddy Thomas dit oui pour Antoine Dupont ! Passé par Biarritz et le Racing 92, Teddy Thomas évoluait à La Rochelle avant de débarquer au Stade Toulousain l'été dernier. Le joueur de 32 ans sait qu'il a débarqué dans une équipe d'un gros niveau et il doit se montrer présent à n'importe quel moment sur le terrain car une percée peut venir rapidement. « Le rugby est plus simple quand ça se joue de cette manière, c'est pourquoi j'ai décidé de venir au Stade Toulousain. C'est plaisant de jouer tous les jours à leurs côtés » débute-t-il pour Stephen Brunch sur RMC.