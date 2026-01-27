XV de France - 6 Nations : Un avis inquiétant sur Antoine Dupont

Axel Cornic

Dans un peu plus d’une semaine, le XV de France va lancer son Tournoi des 6 Nations avec le choc très attendu contre l’Irlande, sur la pelouse du Stade de France. Mais cette rencontre sera surtout celle du grand retour d’Antoine Dupont, qui va retrouver la sélection pour la première fois depuis sa grave blessure au genou. Attendu au tournant, le capitaine français pourrait toutefois rencontrer quelques problèmes…

La traditionnelle messe hivernale du rugby européen approche à grands pas. Le 5 février prochain, le XV de France va lancer le 6 Nations 2026 avec une affiche de gala. C’est en effet l’Irlande qui va débarquer au Stade de France ! Cette même Irlande contre laquelle Antoine Dupont s’était gravement blessé au genou en mars dernier, ce qui lui avait valu une convalescence longue de quasiment neuf mois.

Antoine Dupont (presque) un an après Le demi de mêlée de 29 ans a retrouvé la compétition avec son club du Stade Toulousain ces derniers mois, mais le test le plus important sera évidemment son grand retour avec le XV de France. Et les Bleus ont bien besoin de leur capitaine, que tout le monde attend pour enfin faire taire les critiques qui ont pu courir sur l’équipe en son absence. Mais il ne faudra pas en attendre trop tout de suite, selon certains observateurs.