XV de France : Jalibert révise avec Emmanuel Macron

Bientôt de retour avec le XV de France après un an d'absence lors des rassemblements avec la sélection nationale de Fabien Galthié, Matthieu Jalibert est branché sur les réseaux sociaux. Il n'est bien évidemment pas passé à côté de la trend actuelle avec le président de la République Emmanuel Macron dont l'expression en anglais au World Economic Forum a fait le tour du monde. De quoi lui permettre d'en rire en replaçant cette phrase avec l'arbitrage à l'anglaise.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Star du XV de France au même titre que son capitaine Antoine Dupont, Romain Ntamack ne prendra pas part au début de la tournée du tournoi des 6 nations des Bleus. La faute à une blessure du demi d'ouverture du Stade toulousain, contraint de faire l'impasse sur les matchs internationaux dont celui face à l'Irlande le 5 février prochain.

«Sometimes, it's too slow. For sure. And it needs to be reformed, for sure» L'occasion pour Matthieu Jalibert de signer son retour dans la composition de départ du XV de France au Stade de France contre le XV du Trèfle. Un retour en Bleu après un an d'absence pour le demi d'ouverture de l'Union Bordeaux Bègles. Le numéro 10 de la sélection tricolore qui affrontera l'Irlande donc a fait parler de lui sur TikTok en reprenant un moment viral du discours d'Emmanuel Macron au 56ème World Economic Forum à Davos ces derniers jours. Avec des lunettes de soleil sur le nez, le président de la République s'était exprimé en anglais avec un accent français avec une phrase spécifique qui a enflammé la toile : « Sometimes, it's too slow. For sure. And it needs to be reformed, for sure ».