Antoine Dupont a quitté la France : Sa décision est validée !

Il y a quasiment un an, Antoine Dupont subissait une grosse blessure au genou qui l'avait tenu éloigner des terrains pendant huit mois. Et alors qu'il retrouve le XV de France à l'occasion du Tournoi des VI Nations, le capitaine du Stade Toulousain est salué par Fabien Galthié.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars 2025 lors du choc en Irlande, Antoine Dupont est de retour à son meilleur niveau. Une situation qui lui a permis de faire son retour avec le XV de France puisqu'il a été convoqué pour préparer le Tournoi des VI Nations qui s'ouvrira justement par un énorme choc contre les Irlandais. L'occasion pour Fabien Galthié d'évoquer le retour de son capitaine et de saluer la gestion de sa blessure avec notamment des départs à l'étranger qui ont été très importants.

Galthié impressionné par la gestion de Dupont « Je suis très heureux de le voir dans cet état. Pour avoir vécu une blessure similaire, je voulais savoir quel était son ressenti. Et je suis bluffé par rapport à l'état de son genou. Antoine a bien fait des choses. Moi je m'étais enfermé au CERS (Centre européen de rééducation du sportif, à Capbreton). Lui non. Il a voyagé dans le monde entier », rappelle le sélectionneur du XV de France dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.