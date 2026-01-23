Antoine Dupont avec «une bête», c’est du très lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le XV de France débutera son Tournoi des VI Nations le 5 février prochain face à l’Irlande, Fabien Galthié a dévoilé sa liste des joueurs sélectionnés pour la compétition. Un an après, Antoine Dupont est de retour chez les Bleus et pour l’accompagner, il y a quelques surprises. Le deuxième ligne de Castres, Tom Staniforth, a ainsi été appelé et ça promet du très lourd avec lui selon Vincent Moscato.

Né en Australie, Tom Staniforth était devenu éligible au XV de France depuis quelques mois. Ses performances avec Castres ont alors tapé dans l’oeil de Fabien Galthié, qui l’a sélectionné pour disputer le prochain Tournoi des VI Nations. Le deuxième ligne natif de Canberra s’apprête donc à faire ses grands débuts chez les Bleus aux côtés d’Antoine Dupont et compagnie. Un petit nouveau au sein du XV de France qui pourrait bien marquer les esprits…

« Tu lui fous une datte et un verre d'eau, il traverse le désert de Mauritanie » Au micro de RMC, Vincent Moscato a clairement annoncé la couleur pour Tom Staniforth. A quoi faut-il s’attendre avec le joueur de Castres ? « C’est un mec qui marque énormément d’essais, ça veut dire qu’il a une disponibilité. Le mec court comme une bête. Tu lui fous une datte et un verre d'eau, il traverse le désert de Mauritanie alors qu'il fait 120kg. Tu le mets sur un vélo, il te monte les cols en rigolant », a-t-il balancé lors du Super Moscato Show.