Antoine Dupont avec «une bête», c’est du très lourd !

Alors que le XV de France débutera son Tournoi des VI Nations le 5 février prochain face à l’Irlande, Fabien Galthié a dévoilé sa liste des joueurs sélectionnés pour la compétition. Un an après, Antoine Dupont est de retour chez les Bleus et pour l’accompagner, il y a quelques surprises. Le deuxième ligne de Castres, Tom Staniforth, a ainsi été appelé et ça promet du très lourd avec lui selon Vincent Moscato.
Né en Australie, Tom Staniforth était devenu éligible au XV de France depuis quelques mois. Ses performances avec Castres ont alors tapé dans l’oeil de Fabien Galthié, qui l’a sélectionné pour disputer le prochain Tournoi des VI Nations. Le deuxième ligne natif de Canberra s’apprête donc à faire ses grands débuts chez les Bleus aux côtés d’Antoine Dupont et compagnie. Un petit nouveau au sein du XV de France qui pourrait bien marquer les esprits…
« Tu lui fous une datte et un verre d'eau, il traverse le désert de Mauritanie »
Au micro de RMC, Vincent Moscato a clairement annoncé la couleur pour Tom Staniforth. A quoi faut-il s’attendre avec le joueur de Castres ? « C’est un mec qui marque énormément d’essais, ça veut dire qu’il a une disponibilité. Le mec court comme une bête. Tu lui fous une datte et un verre d'eau, il traverse le désert de Mauritanie alors qu'il fait 120kg. Tu le mets sur un vélo, il te monte les cols en rigolant », a-t-il balancé lors du Super Moscato Show.
« J'étais excité, heureux »
Tom Staniforth fait donc partie de la liste de Fabien Galthié pour le Tournoi des VI Nations. C’est Patrick Arlettaz, l’un des adjoints du sélectionneur du XV de France, qui lui a annoncé la bonne nouvelle. « Quand je décroche, il y a Patrick Arlettaz au bout du fil qui me dit que je suis dans les 42. Il a un accent du sud. Mais qui n'a pas d'accent ? Vous avez vu le mien, il est catastrophique. J'étais excité, heureux. C'est vraiment un moment spécial dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant. Xavier Sadourny, Matthias Rolland, Mathieu Babillot et le président, monsieur Revol, m'ont appelé pour me féliciter », a confié Staniforth, rapporté par L’Equipe.