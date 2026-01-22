Départ à l’étranger : La menace annoncée pour Antoine Dupont !

Après l’échec en 2023, le XV de France est toujours en quête de sa première Coupe du monde. Le Graal sera-t-il décroché en 2027 ? Le rendez-vous est donné en Australie pour les hommes de Fabien Galthié. Bien évidemment, les Bleus devraient pouvoir compter sur Antoine Dupont pour le tournoi, mais voilà qu’un autre demi de mêlée entend bien y être également : Nolann Le Garrec.
La prochaine Coupe du monde de rugby n'est qu'en 2027, mais le XV de France connait déjà ses adversaires en poule. Ainsi, les Bleus se sont retrouvés avec les Etats-Unis, le Japon ainsi que les Samoa. La question est maintenant de savoir quels seront les joueurs appelés par Fabien Galthié pour disputer ce tournoi. Sauf blessure, Antoine Dupont devrait être de la partie en Australie. Demi de mêlée de La Rochelle, Nolann Le Garrec espère également être au rendez-vous.
« Tous les joueurs français ont la Coupe du Monde dans un coin de leur tête »
Interrogé par Actu Rugby, Nolann Le Garrec a d’ores et déjà fait part de ses ambitions pour cette Coupe du monde 2027. Le demi de mêlée de La Rochelle a ainsi confié : « J’y pense déjà ? Forcément. Tous les joueurs français ont la Coupe du Monde dans un coin de leur tête. J’ai la chance depuis maintenant deux ans de participer à pas mal de rassemblements et de jouer aussi. Plus ça approche, plus on y pense. Je sais aussi qu’il peut se passer beaucoup de choses en un an et demi. Le rugby est un sport exposé et physique. J’y penserai de plus en plus quand elle approchera mais il faut prendre étape après étape ».
« Jouer une Coupe du Monde, c’est un moment important dans une carrière »
« Qu'est-ce que cela représenterait pour moi de la disputer ? Jouer une Coupe du Monde, c’est un moment important dans une carrière. Il faut être en mesure d’être prêt si on a la chance d’y participer. C’est un trophée que la France n’a pas remporté. C’est un objectif de plus. Tu sais que tu peux marquer l’histoire, c’est une motivation supplémentaire », a poursuivi Le Garrec.