Antoine Dupont : Le couple parfait confirmé dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Coup dur pour le XV de France, Romain Ntamack va manquer le début du Tournoi des VI Nations. Avec ce forfait du demi d'ouverture du Stade Toulousain, il semble désormais acté qu'Antoine Dupont fera la paire avec Matthieu Jalibert pour le début de la compétition. Alors que de nombreux doutes entourent cette association, Olivier Magne n'est lui pas de cet avis.

Quasiment un an plus tard, Antoine Dupont va retrouver le XV de France à l'occasion du Tournoi des VI Nations. A l'approche du premier match face à l'Irlande, une question substiait toutefois. Qui sera associé à lui en charnière ? Alors qu'on connait le lien avec Romain Ntamack, les performances sportives parlaient en faveur de Matthieu Jalibert. Et voilà qu'avec le forfait du Toulousain, il semble désormais évident que le joueur de l'UBB sera associé à Antoine Dupont.

« Il est évident que ces deux joueurs peuvent parfaitement fonctionner ensemble » Cela va-t-il désormais fonctionner entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert ? Si les deux joueurs sont extrêmement talentueux, l'association en fait douter plus d'un précédemment. Mais voilà qu'Olivier Magne en est certain : le Toulousain et le Bordelais peuvent jouer ensemble. Pour Midi Olympique, l'ancien du XV de France a expliqué concernant la paire Dupont-Jalibert : « Jalibert est-il compatible rugbystiquement avec Dupont ? C'est un grand oui. Il en va de l'intérêt de l'équipe de France que ces deux joueurs, à l'intelligence reconnue, parviennent à mieux se comprendre. Je pense que si les deux joueurs n'ont pas pu s'exprimer à 100% de leurs possibilités lorsqu'ils ont joué ensemble, c'est parce qu'il y a encore des non-dits et des incompréhensions. Mais il est évident que ces deux joueurs peuvent parfaitement fonctionner ensemble. Ce serait même un atout majeur pour l'équipe de France, d'avoir ces deux joueurs ensemble sur le terrain qui ont la capacité de prendre des initiatives, de commander le jeu. C'est quand même des ressources extraordinaires ».