Antoine Dupont acte la séparation, «il fallait que je parte»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il rêvait d’entamer une carrière de rugbyman, Antoine Dupont a dû quitter les siens dès l’adolescence. En 2011, le capitaine tricolore rejoignit Auch, de quoi lui permettre d’évoluer au « meilleur niveau national cadets à l’époque », sans pour autant trop s’éloigner de sa famille.

Afin de pouvoir réaliser son rêve de devenir rugbyman professionnel, Antoine Dupont a dû se séparer de sa famille très tôt. Avant d’évoluer à Castres puis au Stade Toulousain, son club de cœur, le capitaine du XV de France a filé à Auch durant son adolescence, à partir de 2011. Au cours d’un entretien accordé à l’émission Clique en 2022, il était revenu sur ce départ nécessaire.

« Ma réflexion, c’est que je sais que j’adore le rugby, je veux faire ça tous les jours » « Honnêtement je ne suis jamais forcément fixé comme objectif, "telle année il faut que je fasse ça, telle année il faut que je fasse ça", c’est venu progressivement. En seconde, au lycée, je suis parti à l’internat à Auch, donc là je pars de chez mes parents pour jouer au meilleur niveau national cadets à l’époque. Ma réflexion, c’est que je sais que j’adore le rugby, je veux faire ça tous les jours et je ne m'en lasserai pas », avait expliqué Antoine Dupont sur Canal+.