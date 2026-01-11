Antoine Dupont chez le psy : La rupture qui le pousse à consulter

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une nouvelle rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont a retrouvé les terrains à la fin de l’année. Une nouvelle épreuve à surmonter pour le capitaine des Bleus, qui avait déjà souffert de la même blessure en 2018. À cette époque, il avait alors découvert les bienfaits de la thérapie…

Antoine Dupont a tourné la page de son année 2025 cauchemardesque marquée par sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars, lors d’un match du Tournoi des Six Nations avec le XV de France. Un terrible coup dur qui n’était pas le premier pour le capitaine tricolore, déjà victime de la même blessure en 2018. À l’époque, Antoine Dupont avait été forcé de rencontrer une psychologue, ce qu’il ne regrette pas aujourd’hui.

« Quand je me suis blessé, il y avait un rendez-vous obligatoire avec une psychologue… » « Avant ma blessure en 2018, je n'avais pas du tout abordé la préparation mentale. Ça ne me parlait pas vraiment et j'avais l'impression de ne pas en avoir besoin. Quand je me suis blessé, j'ai commencé ma rééducation en post-opératoire, il y avait un rendez-vous obligatoire avec une psychologue, pour faire une première consultation. Je ne voulais pas trop y aller au départ mais j'ai passé le pas. C'était en 2018 - et je la vois encore aujourd’hui », avait révélé Antoine Dupont en 2023, dans le podcast « Les secrets du mental ».