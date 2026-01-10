C’est terminé avec une star, Antoine Dupont dit stop !

Axel Cornic

A moins d’un mois du début du Tournoi des 6 Nations, les débats font rage au sujet du poste d’ouvreur du XV de France. Car Romain Ntamack est très critiqué depuis un an, alors que pendant ce temps-là Matthieu Jalibert est dans la forme de sa vie, avec un retour en sélection qui est réclamé.

Qui accompagnera Antoine Dupont lors du 6 Nations 2026 ? De retour à la fin de mois de novembre dernier, le demi de mêlée de 29 ans devrait, sauf catastrophe, retrouver le XV de France. Son compère Romain Ntamack semble être le grand favori pour le seconder à a charnière, mais certains aimeraient bien voir un autre ouvreur.

« C'est la raison pour laquelle Jalibert n’est que très peu appelé en Bleu » Il s’agit évidemment de Matthieu Jalibert, mis au placard par Fabien Galthié et qui réalise d’excellentes choses avec l’UBB. Mais un gros obstacle pourrait toutefois freiner son retour. « Ntamack correspond parfaitement à son acolyte de la charnière, Antoine Dupont, avec lequel il évolue à Toulouse. C’est son moi le nœud du problème, c’est la raison pour laquelle Jalibert n’est que très peu appelé en Bleu » a expliqué Christophe Cessieux, dans les Grandes Gueules du Sport.