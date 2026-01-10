Antoine Dupont : La folie à plusieurs milliers d'euros !

Axel Cornic

Après presque neuf mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour avec son club du Stade Toulousain. Et il a déjà montré qu’il était revenu à son meilleur niveau, avec notamment une démonstration en Top 14 face à La Rochelle (60-14), pour la journée qui s’est disputée entre Noël et le Jour de l’An.

C’était l’évènement de la fin d’année 2025. Blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont a traversé une période compliquée pour retrouver la compétition. Mais cela semble être définitivement derrière lui, puisque la star française a réalisé d’excellentes prestations, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

Antoine Dupont déjà au top ? Ce come-back tonitruant ne fait qu’alimenter encore plus la légende du demi de mêlée de 29 ans, qui semble être plus que jamais la principale arme du rugby français. Et comme s’il fallait encore prouver sa popularité auprès du grand public, on apprend que l’un des maillots d’Antoine Dupont pourrait être vendu pour une très belle somme !