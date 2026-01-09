Antoine Dupont lance un ultimatum après sa rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Privé du capitanat depuis sa rupture des ligaments croisés subie en mars dernier, Antoine Dupont va retrouver ce rôle dimanche face aux Saracens. Et la star du Stade Toulousain, bien consciente de l'enjeux déjà décisif de cette rencontre de Coupe des Champions, lance un ultimatum à ses coéquipiers afin de les mobiliser.

Le capitaine Antoine Dupont va enfin faire son grand retour ! Dimanche, alors que le Stade Toulousain ira affronter les Saracens à Londres en Champions Cup, ce match sera l'occasion pour le demi de mêlée de retrouver le capitanat, une grande première depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier avec le XV de France, durant le Tournoi des 6 Nations. Dupont a donc été éloigné des terrains pendant plus de huit mois, et va donc démarrer en tant que capitaine ce choc décisif.

Antoine Dupont met la pression Interrogé en conférence de presse jeudi, Antoine Dupont a lancé un ultimatum à ses coéquipiers du Stade Toulousain, qui n'ont plus le droit à l'erreur après avoir perdu à Glasgow : « On rentre dans un match quasi éliminatoire ou, du moins, qui nous mettrait en mauvaise posture pour la suite de la compétition en cas de défaite. On le sait. On a tous beaucoup de regrets après notre défaite à Glasgow. À nous de mettre les ingrédients et de montrer, par notre état d’esprit, notre volonté de gagner et d’aller loin dans cette compétition », lâche Dupont.