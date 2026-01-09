Antoine Dupont : Le coup de pression en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été battu à Glasgow lors de son dernier match de Coupe des Champions, le Stade Toulousain n'aura pas le droit à l'erreur dimanche face aux Saracens. Antoine Dupont l'a d'ailleurs parfaitement compris, et le capitaine toulousain a clairement mis la pression à son équipe jeudi en conférence de presse d'avant-match.

Battu sur la pelouse de Glasgow le mois dernier (28-21), le Stade Toulousain devra impérativement s'imposer chez les Saracens, dimanche, pour espérer avoir un tableau plus abordable en phase finale. Antoine Dupont a donc pris la parole jeudi, en conférence de presse d'avant-match, afin de mettre la pression sur le vestiaire toulousain, d'autant que le demi de mêlée du XV de France retrouvera son statut de capitaine pour l'occasion.

« À nous de mettre les ingrédients » « Plus le droit au moindre faux pas ? Oui, bien sûr, ça sera déjà un match quasiment éliminatoire, sinon on risque de se retrouver en très mauvaise posture pour la suite de la compétition. Ça, on le sait, on a eu beaucoup de regrets après le match à Glasgow. À nous de mettre les ingrédients et de montrer par notre état d'esprit notre volonté de gagner et d'aller loin dans dette compétition », a clairement indiqué Antoine Dupont en conférence de presse, avant d'évoquer l'arbitre de la rencontre qu'il connait bien.