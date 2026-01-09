Antoine Dupont : La relation qui l’excite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite face à Perpignan, le Stade Toulousain va tenter de retrouver le chemin de la victoire ce dimanche. Les coéquipiers d’Antoine Dupont ont alors rendez-vous face aux Saracens en Champions Cup. La formation dirigée par Ugo Mola retrouve ainsi une compétition particulière à ses yeux. Dupont s’est d’ailleurs confié sur la relation entre le Stade Toulousain et la Coupe d’Europe et l’excitation autour de celle-ci.

Une victoire et une défaite, voilà que le bilan actuel du Stade Toulousain en Champions Cup cette saison. Place désormais aux Saracens pour la formation d’Ugo Mola. Le rendez-vous est ainsi donné ce dimanche sur la pelouse des Anglais. La victoire est importante pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, eux qui ont une histoire particulière avec la Champions Cup comme l’a rappelé celui va retrouver le brassard de capitaine du Stade Toulousain pour cette rencontre.

« Une relation particulière avec cette compétition » « Ce club a une relation particulière avec cette compétition, parce qu’on a été les premiers à la gagner, on est les détenteurs du nombre de titres aussi. Et dès qu’on arrive, on le ressent directement. Il y a une excitation particulière de la part du staff, des joueurs, mais aussi des supporters qui attendent cette compétition avec impatience », a raconté Antoine Dupont, rapporté par La Dépêche, avant ce match de Champions Cup face aux Saracens.