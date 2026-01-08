Antoine Dupont et sa fortune : Il annonce un problème !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il fait logiquement partie des joueurs de rugby les mieux payés du marché, Antoine Dupont a toujours pris soin de bien s'entourer afin de ne pas se faire escroquer. Et le capitaine du XV de France confirme ce véritable problème qui consiste à parfois faire confiance à des personnes mal intentionnées qui peuvent amener à la banqueroute...

Avec des revenus annuels estimés à 3M€ en comptant ses nombreux partenariats commerciaux, Antoine Dupont attire forcément les convoitises de personnes mal intentionnées qui en ont après sa fortune. Et dès 2021, dans un entretien accordé à GQ, le demi de mêlée du XV de France tirait déjà la sonnette d'alarme sur cet épineux problème et expliquait faire très attention aux personnes à qui il accordait sa confiance dans son entourage afin de gérer ses affaires.

« On peut facilement se faire piéger » « En fait je ne m’en suis pas rendu compte mais au fur et à mesure des années, on s’entoure de plus en plus de personnes et, moi, mon fonctionnement a été de faire confiance à des joueurs et des personnes qui avaient de l’expérience et en qui j’avais confiance. Mon agent sportif, c’était mon ancien entraîneur que j’avais à Auch qui me l’a conseillé. Mon gestionnaire financier c’est le joueur Rémi Talès, il avait alors 30 ans et moi 18, qui m’a dit “mets-toi avec eux, ils sont sérieux, et tu n’auras pas de souci”. Pour Bros (Bros Agency, qui s’occupe de l’image de sportifs comme Presnel Kimpembe par exemple, ndlr) c’est Vincent Clerc, un ancien joueur international, qui m’a recruté. Mais c’est vrai qu’on peut facilement se faire piéger avec des gens qui ont des mauvaises attentions », confiait Antoine Dupont il y a cinq ans sur cet épineux sujet de la gestion de fortune quand on est sportif professionnel.