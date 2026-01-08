Antoine Dupont humilié en direct : La revanche est annoncée !

Axel Cornic

La Champions Cup est de retour, avec le Stade Toulousain qui va devoir se relancer après la surprenante défaite face aux Glasgow Warriors le 13 décembre dernier (28-21). Mais ça ne sera pas simple, puisque Antoine Dupont et ses coéquipiers vont affronter les Saracens de Maro Itoje et Owen Farrell, au StoneX Stadium.

La dernière journée de Champions Cup nous a livré une grosse surprise. Pour la première fois depuis 2022, le Stade Toulousain a perdu une rencontre de phase de poule dans la compétition internationale. Et quelle défaite, puisqu’après avoir mené 0-21 à la mi-temps Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont totalement effondrés, subissant un cinglant 28-0.

« Les coachs nous ont reparlé du fait qu’on ait perdu ce match, ce n’était pas acceptable » Dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi, Thibaud Flament est revenu sur cette défaite marquante. « Les coachs nous ont reparlé du fait qu’on ait perdu ce match, qu’on ait laissé filer et que ce n’était pas acceptable. Ça fait partie des matchs qu’on tient à peu près jusqu’à la fin. Et sur 2-3 actions, on le perd en fin de partie » a expliqué le deuxième-ligne du Stade Toulousain.