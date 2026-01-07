Antoine Dupont : Une star l'invite, il dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme de nombreuses personnalités françaises, Antoine Dupont répond présent tous les ans pour le concert des Enfoirés donné en faveur des Restos du Cœur. Il faut dire que c'est Jean-Jacques Goldman en personne qui aurait réclamé la présence du capitaine du XV de France.

Pour la quatrième fois de suite, Antoine Dupont sera présent au concert des Enfoirés. Devenu une star aux yeux du grand public depuis la Coupe du monde 2023 organisée en France, le capitaine du Stade Toulousain raconte d'ailleurs les coulisses de sa première apparition pour la cause des Restos du Cœur. Et Antoine Dupont assure que sa présence dans la troupe des Enfoirés est notamment du à Jean-Jacques Goldman.

Goldman réclame Dupont ! « Je crois que la demande est venue de Jean-Jacques Goldman qui est un grand amateur de rugby. Anne Marcassus, la directrice artistique des Enfoirés, est amie avec Isabelle Ithurburu et celle-ci nous a mis en contact », confiait-il dans une interview accordée à Télé-Loisirs en 2024 en marge de sa deuxième apparition au concert des Enfoirés.