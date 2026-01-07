Transfert surprise pour Antoine Dupont : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu ces dernières semaines, le XV de France va être transféré de France Télévisions vers TF1. En effet, deux rencontres des Bleus du Tournoi des VI Nations ont été cédées à la première chaîne qui récupère également certains chocs, comme celui entre l'Angleterre et l'Irlande.

Un an après son sacre en partie grâce à une victoire mémorable en Irlande, le XV de France retrouvera déjà le Tournoi des VI Nations dès le 5 février. Les Bleus recevront justement le XV du Trèfle pour ce qui ressemblera déjà une petite finale pour le Grand Chelem. Un rencontre à suivre évidemment sur France Télévisions.

France Télévisions vend des matches à TF1 Néanmoins, ce ne sera pas le cas de tous les matches du Tournoi des VI Nations comme habituellement. Et pour cause, bien que France Télévisions aient sécurisé les droits de la compétition jusqu'en 2029, moyennant 30M€ par an, le groupe audiovisuel public est en grande difficulté financière et s'est engagé dans un vaste de plan d'économie estimé à 150M€. C'est ainsi que France TV a revendu neuf des quinze matches du Tournoi des VI Nations à TF1 pour une somme qui n'a pas été communiquée.