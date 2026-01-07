Transfert surprise pour Antoine Dupont : C'est officiel !

Comme attendu ces dernières semaines, le XV de France va être transféré de France Télévisions vers TF1. En effet, deux rencontres des Bleus du Tournoi des VI Nations ont été cédées à la première chaîne qui récupère également certains chocs, comme celui entre l'Angleterre et l'Irlande.
Un an après son sacre en partie grâce à une victoire mémorable en Irlande, le XV de France retrouvera déjà le Tournoi des VI Nations dès le 5 février. Les Bleus recevront justement le XV du Trèfle pour ce qui ressemblera déjà une petite finale pour le Grand Chelem. Un rencontre à suivre évidemment sur France Télévisions.
France Télévisions vend des matches à TF1
Néanmoins, ce ne sera pas le cas de tous les matches du Tournoi des VI Nations comme habituellement. Et pour cause, bien que France Télévisions aient sécurisé les droits de la compétition jusqu'en 2029, moyennant 30M€ par an, le groupe audiovisuel public est en grande difficulté financière et s'est engagé dans un vaste de plan d'économie estimé à 150M€. C'est ainsi que France TV a revendu neuf des quinze matches du Tournoi des VI Nations à TF1 pour une somme qui n'a pas été communiquée.
Le grand retour de Dupont se fera sur deux chaînes
TF1 récupère notamment les deux matches à l'extérieur du XV de France, au Pays de Galles le 15 février et en Ecosse le 7 mars. Parmi les autres rencontres vendus par France Télévisions, il y a le choc entre l'Angleterre et l'Irlande le 21 février prochain. Par conséquent, plus de la moitié des matches du Tournoi des VI Nations sera diffusée sur TF1. Pour suivre les exploits d'Antoine Dupont, dont ce sera le retour avec le XV de France un an après sa grave blessure, il faudra donc basculer de France 2 à TF1. Un transfert peu commun.