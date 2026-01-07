Antoine Dupont : La déclaration d'amour après la rupture !

Axel Cornic

Après presque neuf mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour à la compétition. Et quel retour, puisque le demi de mêlée de 29 ans a éclaboussé de son talent les rencontres auxquelles il a participé, avec notamment une masterclass lors du choc de Top 14 face à La Rochelle (60-14).

Cette fois c’est bon, le vrai Antoine Dupont est de retour. Les doutes étaient nombreux après sa nouvelle blessure au genou droit, mais la star du rugby français a montré qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs de la planète.

« Avec Antoine Dupont, tu as l'arme fatale » De très bon augure à moins de deux ans de la Coupe du monde en Australie, avec Dupont qui pourrait bien offrir au XV de France le premier titre de son histoire. « Avec Antoine Dupont, tu as l'arme fatale, le gars qui te fait gagner les matchs quand tu es à la lutte. Il nous a manqué ces derniers temps, tout le monde l’a vu » a expliqué Éric Di Meco, sur RMC.