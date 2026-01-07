Antoine Dupont : La déclaration d'amour après la rupture !

Après presque neuf mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour à la compétition. Et quel retour, puisque le demi de mêlée de 29 ans a éclaboussé de son talent les rencontres auxquelles il a participé, avec notamment une masterclass lors du choc de Top 14 face à La Rochelle (60-14).
Cette fois c’est bon, le vrai Antoine Dupont est de retour. Les doutes étaient nombreux après sa nouvelle blessure au genou droit, mais la star du rugby français a montré qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs de la planète.
« Avec Antoine Dupont, tu as l'arme fatale »
De très bon augure à moins de deux ans de la Coupe du monde en Australie, avec Dupont qui pourrait bien offrir au XV de France le premier titre de son histoire. « Avec Antoine Dupont, tu as l'arme fatale, le gars qui te fait gagner les matchs quand tu es à la lutte. Il nous a manqué ces derniers temps, tout le monde l’a vu » a expliqué Éric Di Meco, sur RMC.
« La manière dont il est revenu là... »
« C’est un joueur hors-norme. Ton équipe est meilleure et l'équipe d'en face gamberge un peu plus » a poursuivi l’ancien football, totalement sous le charme d’Antoine Dupont. « Il y a des plans pour le prendre et tu fais déjouer l’adversaire. Tout le monde nous l’envie, il est régulièrement coté comme le meilleur joueur du monde. La manière dont il est revenu là... c’est impressionnant ! ».