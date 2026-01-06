Antoine Dupont : Belle déclaration après la séparation officielle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est officiel depuis maintenant quelques semaines, Pita Ahki n'est plus un joueur du Stade Toulousain et a quitté Antoine Dupont et ses autres partenaires du Top 14 pour retourner en Nouvelle-Zélande. Et le centre de 33 ans ne tarit pas d'éloges sur la star du XV de France et n'a pas manqué de lui faire une belle déclaration après leur séparation.

Le 29 novembre dernier, face au Racing 92, Antoine Dupont faisait son grand retour de blessure après sa rupture des ligaments croisés contractée en mars dernier, mais ce match était également l'occasion de faire ses adieux à Pita Ahki. Ce dernier a quitté le Stade Toulousain cet hiver pour retourner en Nouvelle-Zélande après avoir porté les couleurs du club pendant sept ans, et après que cette rupture ait été officialisée, il a déclaré sa flamme à Antoine Dupont.

Pita Ahki s'enflamme pour Dupont et Ntamack « Les gars, comme Dupont et Ntamack, ont commencé leur carrière quand je suis arrivé. Ils sont les joueurs qu’ils sont maintenant, et c’était juste un privilège de faire partie de leur parcours, et de les voir grandir en tant que joueurs, c’était juste un plaisir de jouer avec eux », a déclaré Pita Ahki dans des propos rapportés par La Dépêche, lui qui était arrivé au Stade Toulousain alors qu'Antoine Dupont et Romain Ntamack n'étaient que des espoirs du rugby français.