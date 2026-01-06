Antoine Dupont, c’est terminé : L’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme beaucoup comme étant le meilleur joueur du XV de France et même l'un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont est-il surcoté ? C'est en tout cas l'avis de Gérard Cholley, ancienne figure du Castres Olympique, qui annonce la fin du règne de Dupont puisqu'il estime que Thomas Ramos joue un rôle plus important au Stade Toulousain.

Antoine Dupont est-il encore le fer de lance incontestable du rugby français et le meilleur joueur du Stade Toulousain ? La réponse à cette question semblait évidente il y a encore quelques mois, mais la dernière grosse blessure contractée par la star du XV de France (rupture des ligaments croisés du genou droit) a peut-être sonné la fin de son règne. C'est en tout cas l'avis de Gérard Cholley, ancien pilier historique du XV de France et du Castres Olympique, qui a déclassé Dupont dans les colonnes de La Dépêche du Midi.

« Dupont, quelque chose de différent » Lorsqu'il était arrivé à Castres en 2014 en provenance d’Auch, Antoine Dupont était alors suivi de près par Gérard Cholley qui en garde un souvenir marquant : « On sentait qu’il avait quelque chose de différent. Est-ce que c’est le meilleur joueur du monde actuellement ? Le meilleur demi de mêlée, oui. Mais mettez-le en première ligne et je ne suis pas certain du résultat », explique-t-il.