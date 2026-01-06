C'est la fin avec Antoine Dupont : Il veut les séparer !

Axel Cornic

Les débats au sujet de celui qui accompagnera Antoine Dupont lors du prochain Tournoi des 6 Nations, bat son plein. Il faut dire que Romain Ntamack n’est pas au meilleur de sa forme depuis quelques temps, alors que pour Matthieu Jalibert c’est totalement l’inverse, puisqu’il réalise des prestations éblouissantes avec l’UBB.

C’est un sujet qui a toujours divisé le rugby français. Certains réclamaient que les différents sélectionneurs du XV de France installent une charnière précise, comme des nombreuses autres nations. Mais d’autres prônaient plutôt pour la politique de l’homme en forme...

Jalibert ou Ntamack ? Et c’est exactement cette voie qui a été privilégiée, jusqu’à l’arrivée de Fabien Galthié. Depuis 2014, le sélectionneur du XV de France a en effet décidé d’installer Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière et de ne quasiment plus bouger, sauf en cas de blessure. Le problème, c’est que l’ouvreur toulousain est très critiqué en ce moment alors qu’un certain Matthieu Jalibert est dans la forme de sa vie, ce qui a évidemment relancé des débats enflammés à moins d’un mois du 6 Nations 2026.