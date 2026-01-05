Christophe Urios, la rupture qui ne passe pas...

Pierrick Levallet

Christophe Urios a récemment récupéré un renfort à l’ASM Clermont Auvergne. Victime d’une rupture du biceps, George Moala avait eu du temps de jeu contre Sale le 13 décembre avant d’être laissé au repos contre Perpignan. Depuis, le joueur de 35 ans a repris un peu de rythme. Mais il peine tout de même à retrouver son véritable niveau.

«George a besoin de jouer» « On ne l’avait pas pris à Perpignan parce que j’avais senti que face à Sale, pour sa première titularisation, il avait été en difficulté physique. George a besoin de jouer, mais il avait aussi besoin de bosser pour retrouver du rythme. Ce qu’il a fait avec les mecs hors-groupe et de façon autonome » a d’abord expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par L’Eveil.