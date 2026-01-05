Antoine Dupont balance tout sur la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du domicile parental à l'âge de seulement quinze ans pour aller faire ses classes à Auch, Antoine Dupont s'est longuement confié sur les coulisses de cette séparation avec le reste de sa famille. Et le demi de mêlée semble avoir toujours eu l'embarras du choix parmi les nombreux clubs qui le courtisaient...

Considéré depuis maintenant plusieurs années comme l'un des meilleurs joueurs du Monde, Antoine Dupont (28 ans) a eu un long parcours avant d'atteindre ce statut de prestige, qui a demandé quelques sacrifices. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain avait démarré sa formation à Auch (2011-2014), ce qui l'avait donc contraint d'être séparé du reste de sa famille alors qu'il n'était qu'un adolescent. Et en 2021, dans une interview accordée à GQ, Dupont s'était confié sur cette séparation.

« Ma mère ne voulait pas que je parte » « Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait déjà contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir à la ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! Je suis donc parti à Auch, j’ai fait mon lycée et trois ans là-bas. Quand j’ai 18 ans, le club est descendu en Fédérale 1, il a donc perdu son statut professionnel. C’est ce qui m’a poussé à partir, sinon je serais resté », confie Antoine Dupont sur les coulisses de cette séparation avec sa famille pour aller démarrer sa longue et belle carrière.