Antoine Dupont : Coup de cœur confirmé !

Axel Cornic

Capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont est devenu en quelques années l’une des personnalités les plus connues du paysage français. Cela s’est d’ailleurs vu lors de sa convalescence, puisque même sans jouer il était régulièrement la Une de l’actualité, sans parler des nombreuses publicités ou projets dans lesquelles il est apparu.

Il n’a d’égal dans son domaine. A 29 ans, Antoine Dupont est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du rugby français, voir même de la planète. Il a totalement révolutionné la manière de voir le poste de demi de mêlée et avec lui, les fans du XV de France espèrent enfin pouvoir décrocher une Coupe du monde.

Dupont sportif préféré des Français ? L’objectif a été raté en 2019 puis en 2023, mais les Français ne semblent pas du tout lui en vouloir. Car seulement un an après le dernier échec mondial, Dupont a réalisé un fabuleux exploit aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui plus est dans une discipline qui n’est même pas la sienne. Son rôle de porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture n’a fait que le propulser encore plus dans la galaxie des plus grandes stars du sport tricolore.