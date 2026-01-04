Antoine Dupont : Le rendez-vous qu’il ne peut pas manquer !

Axel Cornic

Après presque neuf mois d’absence à cause d’une grave blessure au genou droit, Antoine Dupont a retrouvé la compétition avec son club du Stade Toulousain. Mais tout le monde attend avec impatience son grand retour au XV de France, avec le premier match du Tournoi des 6 Nations qui se profile dans un mois... face à un adversaire assez spécial.

Comment boucler la boucle. Gravement blessé au genou le 8 mars 2025, alors qu’il disputait le 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a vécu une période assez compliquée. Le demi de mêlée a dû se faire opérer, mais a surtout dû travailler d’arrache-pied pour retrouver sa forme et son meilleur niveau.

Dupont va retrouver l’Irlande ? Pour le moment, tout se passe comme prévu du côté du Stade Toulousain, avec notamment une prestation éblouissante face à La Rochelle le week-end dernier. Mais le plus dur arrive, puisque dans un mois débutera le Tournoi des 6 Nations 2026 et tout le monde veut savoir si Dupont sera titulaire pour le premier match. Car ce sera face à la même Irlande contre laquelle il s’était blessé au genou !