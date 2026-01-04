Grand changement signé Antoine Dupont, le coup historique !

Alexis Brunet

Depuis le 29 novembre dernier, Antoine Dupont a officiellement rejoué un match de rugby après sa grave blessure. Le demi de mêlée commence à retrouver son niveau d’antan, en atteste le match face à La Rochelle où il a notamment inscrit un doublé. Pour l’ancien international français Cédric Heymans, le joueur du Stade Toulousain est d’ailleurs en train d’écrire l’histoire de son sport et qui plus est de réinventer son poste.

Antoine Dupont a retrouvé la forme et il l’a prouvé. Déjà auteur de bonnes performances depuis son grand retour sur les terrains le 29 novembre dernier, le demi de mêlée a brillé face à La Rochelle. Le joueur de 29 ans a inscrit deux essais, prouvant ainsi à tous les observateurs qu’il était de nouveau le patron de cette équipe toulousaine.

« Il est en train d'écrire l'histoire de son sport » Une nouvelle performance de grande qualité de la part d’Antoine Dupont qui a conquis Cédric Heymans. Sur l’antenne de RMC, l’ancien international français s’est montré dithyrambique envers le demi de mêlée du Stade Toulousain. « Il est en train d'écrire l'histoire de son sport et de réinventer son poste. On attendait son retour de blessure et j’ai eu la chance de commenter son dernier match, il a fait quelque chose d’incroyable. Il nous a régalé ! »