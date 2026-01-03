Antoine Dupont le fait halluciner après la rupture !

Axel Cornic

Absent pendant presque neuf mois, Antoine Dupont a retrouvé la compétition à la fin du mois de novembre dernier. Et pas de temps d’adaptation pour la star du Stade Toulousain ainsi que du XV de France, puisqu’il semble déjà survoler son sujet, avec des prestations impressionnantes en Top 14.

Si certains avaient des doutes, ils se sont vite envolés. Titularisé avec le Stade Toulousain pour la réception de La Rochelle le week-end dernier, Antoine Dupont a frappé un gros coup, annonçant son retour au plus haut niveau. Auteur d’un doublé, le demi de mêlée de 29 ans nous laisse bouche bée et on a déjà tous hâte de le voir dans un peu plus d’un mois au Tournoi des 6 Nations, avec le XV de France.

« Il est en train d'écrire l'histoire de son sport et de réinventer son poste » Ce n’est pas Cédric Heymans qui dira le contraire ! « Il est en train d'écrire l'histoire de son sport et de réinventer son poste. On attendait son retour de blessure et j’ai eu la chance de commenter son dernier match, il a fait quelque chose d’incroyable. Il nous a régalé ! » a expliqué l’ancien ailier du Stade Toulousain et du XV de France, sur RMC.