Séparation avec Antoine Dupont : Les retrouvailles sont annulées !

Alexis Brunet

Tout comme Antoine Dupont, Peato Mauvaka avait été victime en avril dernier d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le talonneur a donc été éloigné des terrains depuis, mais Ugo Mola a décidé de le convoquer dans le groupe du Stade Toulousain pour affronter Perpignan samedi. Dupont lui est laissé au repos.

Le 29 novembre dernier, à l’occasion du match contre le Racing 92, Antoine Dupont a fait son retour à la compétition. Un moment qui était très attendu par le demi de mêlée, qui était éloigné des terrains depuis le 8 mars dernier en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Mauvaka de retour lui aussi Un retour qui a fait également un grand bien au Stade Toulousain, qui a dû faire pendant plusieurs mois sans son joueur star. De plus, le demi de mêlée n’était pas le seul grand blessé à Toulouse car en avril dernier, à l’entraînement, Peato Mauvaka s’était lui aussi fait une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le talonneur a donc dû observer une longue convalescence qui va peut-être prendre fin ce samedi. En effet, Mauvaka a été appelé dans le groupe toulousain pour la rencontre face à Perpignan. Il démarrera comme remplaçant.