Séparation avec Antoine Dupont : Les retrouvailles sont annulées !

Tout comme Antoine Dupont, Peato Mauvaka avait été victime en avril dernier d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le talonneur a donc été éloigné des terrains depuis, mais Ugo Mola a décidé de le convoquer dans le groupe du Stade Toulousain pour affronter Perpignan samedi. Dupont lui est laissé au repos.
Le 29 novembre dernier, à l’occasion du match contre le Racing 92, Antoine Dupont a fait son retour à la compétition. Un moment qui était très attendu par le demi de mêlée, qui était éloigné des terrains depuis le 8 mars dernier en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit.
Mauvaka de retour lui aussi
Un retour qui a fait également un grand bien au Stade Toulousain, qui a dû faire pendant plusieurs mois sans son joueur star. De plus, le demi de mêlée n’était pas le seul grand blessé à Toulouse car en avril dernier, à l’entraînement, Peato Mauvaka s’était lui aussi fait une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le talonneur a donc dû observer une longue convalescence qui va peut-être prendre fin ce samedi. En effet, Mauvaka a été appelé dans le groupe toulousain pour la rencontre face à Perpignan. Il démarrera comme remplaçant.
Dupont absent
Si Peato Mauvaka fait son grand retour sur les terrains ce samedi, il ne va malheureusement pas croiser Antoine Dupont. Ugo Mola a décidé de préserver le demi de mêlée, qui ne fait donc pas partie du groupe, au même titre que Thomas Ramos. Romain Ntamack et Ange Capuozzo sont eux blessés et également absents.