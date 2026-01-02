Antoine Dupont : Le clash inattendu avec des insultes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé des critiques subies par Antoine Dupont en raison de son changement de statut ces dernières années et du traitement de plus en plus people dont il ait l'objet, Max Guazzini n'a pas hésité à clasher les détracteurs du capitaine du XV de France et envoyant quelques insultes au passage dans la presse.

C'est un fait, le statut d'Antoine Dupont a totalement changé ces dernières années puisque le demi de mêlée du Stade Toulousain s'est imposé comme une référence mondiale à son poste et est désormais considéré comme un people à part entière. Une médiatisation qui cristallise les critiques, certains fans de la première heure n'acceptant pas cette peoplisation de Dupont. Mais Max Guazzini n'accepte pas ces attaques contre la star du XV de France et l'a fait savoir en clashant ouvertement les détracteurs du joueur.

« Il y aura toujours des pisse-vinaigre » En septembre dernier, dans les colonnes du Midi Olympique, l'ancien président emblématique du Stade Français a même insulté les détracteurs d'Antoine Dupont : « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », a sèchement lâché Guazzini.