C’est fini pour Antoine Dupont : Il est sous le choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une longue traversée du désert de huit mois suite à sa rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont semble en avoir enfin terminé avec les problèmes physiques. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a déjà retrouvé son meilleur niveau, et a même choqué certains consultants tels que Jean-Baptiste Elissalde qui s'enflamme pour Dupont.

Antoine Dupont a fait sensation dimanche soir lors de la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et La Rochelle (60-14), puisque la star du XV de France a inscrit deux essais et rendu une excellente copie. La preuve donc qu'il est déjà de retour à son meilleur niveau après avoir pourtant été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche qui l'a éloigné des terrains pendant plus de huit mois, mais ce calvaire semble enfin terminé pour Dupont qui revient très fort pour cette nouvelle année civile.

« Il est hors normes » D'ailleurs, au micro de France 3, Jean-Baptiste Elissalde s'est enflammé pour Antoine Dupont : « On ne peut qu’admirer. C’est un garçon qui n’a pas forcément besoin d’énormément d’espace. Il voit tout souvent avant les autres. Il a une faculté d’adaptation incroyable, un pouvoir athlétique que peu ont, il est totalement complet et hors normes », estime l'ancien demi de mêlée emblématique du XV de France au sujet de Dupont et de son retour en fanfare.