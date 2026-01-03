Rupture annoncée : La vérité éclate enfin pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Il a fait son grand retour suite à son opération du genou droit, mais Antoine Dupont n'est pas sur la pelouse de Perpignan, ce samedi. Il n’est même pas sur la feuille de match, puisque Ugo Mola a décidé de mettre au repos son demi de mêlée, préférant titulariser Paul Graou et alignant l’international japonais Naoto Saito sur le banc des remplaçants.

C’était la grande attraction de la fin d’année. Gravement blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont est revenu à la compétition avec son club du Stade Toulousain. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a rien perdu de son talent, puisqu’il a déjà livré quelques prestations XXL.

Antoine Dupont est de retour ! C’est notamment le cas le week-end dernier, pour la démonstration du Stade Toulousain face à La Rochelle (60-14). Antoine Dupont a en effet marqué un doublé en l’espace de quatre minutes, mais il a surtout été très important dans l’animation offensive toulousaine, sans oublier un jeu au pied d’occupation magistral. De quoi donner envie de le voir enfin enchainer les titularisations...