Antoine Dupont : Le choc après la rupture !

De retour à la compétition après une rupture des ligaments croisés du genou droit qui avait été contractée en mars dernier, Antoine Dupont semble avoir déjà retrouvé la pleine possession de ses moyens. Et Cédric Heymans s'est d'ailleurs montré assez choqué par ce retour en puissance aussi prématuré de la part de la star du XV de France après sa rupture.

Antoine Dupont revient de très loin, lui qui avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, et le demi de mêlée du Stade Toulousain a repris la compétition depuis quelques semaines. Le 28 décembre dernier, avec la réception de La Rochelle en Top 14 (60-14), Dupont a délivré une véritable masterclass avec notamment deux essais inscrits et un très bel état de forme. Une prestation qui avait d'ailleurs choqué les observateurs, à l'image de Cédric Heymans.

« Il nous a régalé » « Il est en train d’écrire l’histoire de son sport et de réinventer son poste. On attendait son retour de blessure et j’ai eu la chance de commenter son dernier match, il a fait quelque chose d’incroyable. Il nous a régalé », a confié Cédric Heymans au micro de RMC au sujet du retour fracassant d'Antoine Dupont à la compétition, qui semble avoir déjà retrouvé son meilleur niveau malgré cette grosse rupture contractée il y a 10 mois seulement.