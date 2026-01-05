Marine de la Star Academy avec Antoine Dupont, c’est confirmé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent dans la troupe des Enfoirés depuis 2023, Antoine Dupont pourrait enchaîner un quatrième concert de suite dans quelques jours, alors qu’une série de spectacles est prévue à l’Accor Arena de Paris. Trois nouvelles artistes seront d’ailleurs présentes pour l’occasion, dont Marine, gagnante de la dernière édition de la Star Academy.

Cela fait trois années consécutives qu’Antoine Dupont participe au spectacle des Enfoirés, un rendez-vous qui lui tient à cœur. « Je crois que la demande est venue de Jean-Jacques Goldman qui est un grand amateur de rugby, avait révélé la star française du rugby en 2024 auprès de Télé-Loisirs. Anne Marcassus, la directrice artistique des Enfoirés, est amie avec Isabelle Ithurburu et celle-ci nous a mis en contact ».

Trois nouvelles têtes aux Enfoirés On ne sait pas encore si Antoine Dupont sera disponible pour participer à l’un des sept concerts organisés à l'Accor Arena du 13 au 19 janvier 2026, mais la présence de nouveaux visages est d’ores et déjà confirmée. Le Parisien a révélé cette semaine que les Enfoirés allaient compter trois recrues supplémentaires, dont Marine Delplace, grande gagnante de la saison 12 de la Star Academy, qui sera accompagnée d’Helena Bailly, demi-finaliste du télé-crochet en 2023, mais aussi de la violoniste Esther Abrami.