Un nouveau partenaire pour Antoine Dupont : Le secret est dévoilé !

Remis de sa blessure au genou, Antoine Dupont devrait retrouver le XV de France à l’occasion du prochain Tournoi des VI Nations. Mais voilà qu’en charnière, l’incertitude plane concernant l’identité du demi d’ouverture qui pourrait l’accompagner. Dimitri Yachvili a lui voté en faveur de Matthieu Jalibert plutôt que Romain Ntamack, conseillant au passage le joueur de l’UBB pour brille aux côtés de Dupont.

Vainqueur du Tournoi des VI Nations en 2025, le XV de France va bien évidemment chercher à conserver son bien en 2026. Pour y arriver, Fabien Galthié peut compter sur le retour d’Antoine Dupont. De retour à la compétition avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée pourrait donc retrouver les Bleus après quasiment un an d’absence. Mais qui seront les joueurs qui l’accompagneront ? Alors qu’on avait l’habitude de voir la charnière Dupont-Romain Ntamack en sélection également, rien n’est assuré pour le poste de demi d’ouverture.

Jalibert à la place de Ntamack ? D’habitude comme titulaire en tant que numéro 10 du XV de France, Romain Ntamack est aujourd’hui menacé par Matthieu Jalibert. D’ailleurs, Dimitri Yachvili voit bien le joueur de l’UBB prendre la place du Toulousain. « Si l’on suit la politique de l’homme en forme annoncée par Fabien Galthié, Matthieu Jalibert est au-dessus de Romain Ntamack qui connaît visiblement quelques difficultés à remonter la pente sur le plan physique. Est-ce qu’il (Ntamack) pourra retrouver son niveau d’ici le Tournoi ? Quoi qu’il en soit, vu les prestations de Matthieu Jalibert, il mérite bien entendu de retrouver le maillot bleu », a-t-il avoué pour Sud Ouest.