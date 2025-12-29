Nouvelle aventure pour Antoine Dupont : La proposition qu'il n'a pas voulu refuser !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Créé en 2021, le fonds Teampact Ventures compte parmi ses investisseurs un certain Antoine Dupont, star du Stade Toulousain et capitaine du XV de France. L’année dernière, le rugbyman avait justifié cet engagement, aux côtes d’autres grands noms du sport tricolore comme Raphaël Varane ou Nikola Karabatic.

De retour sur les terrains de Top 14 en cette fin d’année, Antoine Dupont peut reprendre le fil de sa carrière qui s’était brusquement arrêtée le 8 mars dernier, à cause d'une rupture du ligament croisé du genou droit avec les Bleus. Malgré cette pause, la star toulousaine, engagée dans de nombreux projets en dehors du rugby, n’a pas eu le temps de s’ennuyer.

« C'est toujours intéressant de pouvoir se pencher sur d'autres secteurs » Comme d’autres sportifs, comme Raphaël Varane ou Nikola Karabatic, Antoine Dupont a notamment rejoint le fonds Teampact Ventures pour soutenir des start-up innovantes de la santé et de l’environnement. Interrogé en 2024 par Sud Radio, il avait justifié son engagement. « Ça fait partie des opportunités qu'on me propose qui sont extra rugby. C'est toujours intéressant de pouvoir se pencher sur d'autres secteurs, sur d'autres milieux. Il y a pas mal de joueurs de rugby qui travaillent avec Teampact. Évidemment Ben Kayser est dedans. C'est lui qui m'avait proposé d'investir dans cette start-up », avait expliqué le capitaine du XV de France.