Antoine Dupont et son gros salaire : Coup de gueule au Stade Toulousain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un fait, Antoine Dupont dispose d'un statut totalement à part dans le rugby français avec un statut de star et de nombreuses sollicitations avec des marques de luxe lui permettant de gonfler ses revenus chaque mois. Ugo Mola, son coach au sein du Stade Toulousain, s'agace d'ailleurs contre les critiques au sujet de Dupont et affirme qu'il aurait tort de se priver de ces avantages.

Récemment prolongé jusqu'en 2031 par le Stade Toulousain, Antoine Dupont aurait un nouveau salaire compris entre 600.000€ et 805.000€ par an avec le club occitan. Mais selon Le Parisien, en plus de ces revenus purement sportifs, le demi de mêlée du XV de France toucherait au total aux alentours de 3M€ par an si l'on rajoute l'ensemble de ses collaborations commerciales. Un sacré pactole, dont Dupont aurait tort de se priver comme l'a clairement expliqué Ugo Mola dans les colonnes du Parisien.

« C’est négocié avec Dupont » « Ce n’est pas dur de gérer Antoine quand on parle rugby. Le reste, je suis tellement éloigné de ce qu’il vit aujourd’hui, je ne l’ai pas vécu en tant que joueur, et je ne le vivrai sans doute jamais en tant que personne. Un, ça ne m’attire pas. Deux, tant mieux qu’il le vive. Ma responsabilité, c’est de le conserver dans notre environnement commun. Parfois, ça demande de l’attention et de la planification, mais les choses sont claires. C’est négocié, c’est parfois bataillé, mais quand on cale quelque chose avec lui, il n’y a jamais de retour en arrière », indique dans un premier temps le coach d'Antoine Dupont sur son statut de grande star Stade Toulousain, avant d'enchaîner sur l'aspect matérialiste et financier un peu particulier dans ce genre de cas.