Relation secrète : Il balance sur Antoine Dupont !

Axel Cornic

Rarement un rugbyman n’a autant fait parler de lui qu’Antoine Dupont. Et ce n’est pas seulement le cas pour son talent, puisque la star de 29 ans fait régulièrement la Une des rubriques people, avec notamment sa relation avec l’ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, qui a énormément fait parler.

Ce n’est pas toujours simple d’être Antoine Dupont. En parallèle de sa carrière de rugbyman, le demi de mêlée doit gérer depuis quelques temps une popularité grandissante. Depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024 il est en effet devenu l’un des visages les plus importants du paysage français et on parle désormais de lui très loin des terrains de rugby.

« Ce n’est pas dur de gérer Antoine quand on parle rugby » Dans un entretien accordé au Parisien, son entraineur au Stade Toulousain s’est confié au sujet de la gestion d’un tel phénomène. « Ce n’est pas dur de gérer Antoine quand on parle rugby. Le reste, je suis tellement éloigné de ce qu’il vit aujourd’hui, je ne l’ai pas vécu en tant que joueur, et je ne le vivrai sans doute jamais en tant que personne. Un, ça ne m’attire pas. Deux, tant mieux qu’il le vive » a expliqué Ugo Mola, qui entraine Antoine Dupont depuis 2017.