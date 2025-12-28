Antoine Dupont : L’énorme malaise à la télévision !

Axel Cornic

En fin de saison dernière, le Stade Toulousain a remporté son troisième Bouclier de Brennus en trois ans, consolidant son hégémonie sur le Top 14. Et pour la deuxième fois consécutive, c’est l’Union Bordeaux-Bègles qui est tombée face aux Haut-garonnais... avec Nans Ducuing qui a toutefois décidé de prendre sa revanche.

Au rugby on joue à 15 et à la fin, c’est souvent le Stade Toulousain qui gagne. Depuis les débuts du rugby en France, le club de la Ville Rose a rempli son armoire à trophée et cette tendance n’a fait que se confirmer, depuis l’arrivée de l’ère professionnelle. Car les Rouge et noir raflent tout et ce n’est pas l’UBB qui pourra dire le contraire.

Ducuing piège Dupont et Jelonch Si les hommes de Yannick Bru ont créé la surprise en Champions Cup la saison dernière, en éliminant Toulouse en demi-finale pour remporter la compétition, ils vivent un véritable cauchemar en Top 14. Deux finales perdues dont une véritable leçon en juin 2024 (59-3), qui reste encore dans toutes les mémoires. Nans Ducuing le sait bien, puisqu’il a assisté impuissant à la défaite des siens ce jour-là... avant de vivre la même expérience un an après (39-33).